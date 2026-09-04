A 24 horas de ser eliminada de Gran Hermano Generación Dorada, y todavía atravesada por el impacto de haber dejado la casa más famosa del país, Mariela Prieto habló de su reencuentro con su marido, Claudio “Turco” García, y reveló si continúan en pareja.

El exfutbolista se había mostrado enojado con su esposa luego de ver el baile sexy que realizó durante su participación en el reality. Además, no asistió a la falsa boda de Mariela y había declarado públicamente que estaban distanciados.

Sin embargo, tras salir de la casa, Mariela visitó El Debate de Gran Hermano, donde Santiago del Moro le preguntó directamente por su relación con el Turco y cómo había sido el reencuentro.

Gran Hermano: qué dijo Mariela Prieto sobre su relación con el Turco García (captura de Telefe)

Qué dijo Mariela Prieto cuando le preguntaron si sigue en pareja con el Turco García

“¿Cómo estoy? Mejor me perjudica. Estoy súper”, le respondió la exparticipante de Gran Hermano a Santiago del Moro, dejando en claro que se encontraba de buen ánimo tras abandonar el reality.

Entonces, el conductor fue directo al tema de su relación: “¿Seguís comprometida? ¿Seguís casada?”.

Mariela asintió y respondió sin vueltas: “Claro que sí, claro que estoy casada”.

Al conocer el profundo enojo que había manifestado el Turco durante su estadía en la casa, Del Moro quiso saber si habían podido solucionar sus diferencias: “¿Pudiste arreglar algo?”.

“Sí, me estaba esperando en el hotel. Tuvimos una charla, poquito porque tenía que respetar el aislamiento. Tranquilos”, explicó Mariela Prieto sobre el esperado reencuentro con su marido.