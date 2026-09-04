Mientras continúan las versiones sobre Tini Stoessel y el vínculo con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, en Puro Show aportaron nueva información sobre una faceta poco conocida de la cantante. Según contaron, hace aproximadamente seis años la artista habría comenzado a acercarse a la religión evangélica.

La información había sido revelada inicialmente por Fernanda Iglesias, quien aseguró que durante aquella etapa Tini habría concurrido a una iglesia sin contárselo a sus padres.

“Ella en un momento decide involucrarse en la religión evangélica y empieza a ir a misas a escondidas de sus padres. O sea, no les contaba a sus padres. No sé si porque tenía miedo de que le dijeran que no o porque hacía varias cosas escondidas de sus padres”, explicó la periodista.

QUIÉN HABRÍA ACERCADO A TINI STOESSEL A LA IGLESIA EVANGÉLICA

Tras conocerse esta versión, Pochi de Gossipeame sumó nuevos detalles y reveló que Mercedes “Mechi” Lambre, quien trabajó junto a Tini en Violetta, habría sido la persona que la acercó a la iglesia Rey de Reyes.

“Me habló alguien y me dijo: ‘Es real lo que dijo Fer Iglesias. Ella, hará seis años, se acercó a la iglesia Rey de Reyes de la mano de Mechi Lambre, que fue su coprotagonista en Violetta’”, contó la panelista.

Además, destacó que Tini Stoessel y Mercedes Lambre continúan teniendo una relación cercana pese a los años transcurridos desde el final de la ficción de Disney. De hecho, Lambre habría acompañado recientemente a la cantante durante su gira por México.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

“Ella, de hecho, ahora la acompañó en esta gira. Está en México y participó ayer del show”, agregó Pochi.

EL VÍNCULO DE MERCEDES LAMBRE CON LA IGLESIA REY DE REYES

Durante el programa también explicaron la estrecha relación que Mercedes Lambre mantiene con la congregación evangélica. La actriz está casada con Ezequiel Freidzon, con quien tuvo a su hija Elise.

Freidzon es hijo de Claudio Freidzon y Betty Freidzon, pastores y referentes de la iglesia Rey de Reyes, lo que explicaría el vínculo de Lambre con esa comunidad religiosa.

“A mí lo que me confirman es que hace aproximadamente seis años Mechi la acercó a la iglesia Rey de Reyes”, concluyó Pochi.