El pan es uno de los alimentos que más rápido pierde su frescura. En apenas uno o dos días puede endurecerse, lo que lleva a muchas personas a desecharlo. Sin embargo, los panaderos aseguran que, en la mayoría de los casos, todavía puede recuperarse con un procedimiento muy simple.

El truco casero fue compartido por el panadero y creador de contenido David Llamas, conocido en redes sociales como @davidllamaspan, quien explicó cómo devolverle al pan una corteza crocante y una miga tierna en pocos minutos utilizando únicamente agua y calor.

Según el especialista, el error más común es tirar el pan apenas se endurece. “Si el pan se te pone duro y lo tirás a la basura, no está mal, está fatal”, afirma en uno de sus videos. Para quienes no cuentan con una freidora de aire, también existe una alternativa muy efectiva utilizando el horno convencional.

Cómo recuperar el pan duro con agua y horno

El procedimiento es muy sencillo y no requiere ingredientes adicionales.

Los trucos para recuperar el pan duro. Foto: IA

Si usás horno

Mojar el pan bajo el agua durante uno o dos segundos .

Llevarlo al horno precalentado a 150 °C .

Cocinar durante 10 minutos .

Retirarlo y dejarlo enfriar unos minutos antes de consumirlo.

El calor genera vapor en el interior del pan, lo que ayuda a hidratar nuevamente la miga, mientras que la superficie recupera una textura crujiente muy similar a la de un pan recién horneado.

Si tenés una freidora de aire

El proceso también funciona en una air fryer.

Humedecer ligeramente el pan.

Cocinar a 180 °C entre 3 y 5 minutos.

De acuerdo con Llamas, el resultado es prácticamente inmediato y permite disfrutar nuevamente de un pan con buena textura.

El consejo también es respaldado por el panadero español José Roldán, distinguido como World Baker of the Year 2025, quien sostiene que un breve paso por el horno devuelve gran parte de las cualidades originales del producto.

¿Por qué el pan se endurece con el paso de los días?

Aunque muchas personas creen que el pan se pone duro simplemente porque “se seca”, en realidad ocurre un proceso conocido como retrogradación del almidón. Después de salir del horno, las moléculas de almidón comienzan a reorganizarse y a liberar parte del agua que retenían durante la cocción. Como consecuencia, la miga pierde elasticidad y adquiere una textura más firme.

El truco de humedecer ligeramente el pan y darle un golpe de horno ayuda a revertir parcialmente ese proceso. El agua aporta humedad a la superficie y el calor genera vapor dentro de la pieza, lo que vuelve a ablandar la miga y devuelve parte de la crocancia a la corteza. El efecto no es permanente, por lo que lo recomendable es consumir el pan apenas termina de calentarse.

Cómo conservar el pan para que dure más tiempo

Si sabés que no vas a consumir el pan en los días siguientes, los especialistas recomiendan congelarlo en lugar de dejar que se endurezca.

Para hacerlo correctamente aconsejan:

Cortarlo previamente en rebanadas .

Colocar pequeños trozos de papel para horno entre cada una para evitar que se peguen.

Guardarlo dentro de una bolsa para congelar , retirando la mayor cantidad de aire posible.

Llevarlo al freezer.

Los trucos para recuperar el pan duro. Foto: IA

Cuando llegue el momento de consumirlo, no hace falta descongelarlo previamente. Basta con colocar las rebanadas directamente en la tostadora o darles un breve golpe de horno para recuperar su textura.

Un error que conviene evitar

Los panaderos recuerdan que, aunque el pan puede conservarse hasta tres meses congelado, lo ideal es consumirlo lo antes posible para mantener su calidad.

Además, remarcan una regla fundamental: una vez descongelado, el pan no debe volver a congelarse, ya que ese proceso deteriora su textura y puede afectar su conservación. Si el pan ya se endureció, antes de pensar en descartarlo conviene probar este método, que requiere apenas unos minutos y permite reducir el desperdicio de alimentos mientras se vuelve a disfrutar de una pieza con una textura muy similar a la de un pan recién horneado.