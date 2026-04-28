Muchas veces pasa que nos olvidamos de sacar la carne del freezer justo cuando queremos hacer una buena comida en casa y tenemos que resolver el tema a las apuradas, descongelándola en el microondas o usando agua caliente, dos opciones que nos son las más recomendadas por los especialistas.

Sin embargo, existe un truco casero que permite descongelarla en apenas cinco minutos usando utensilios simples que están en la cocina y que no afectan tanto la textura del corte que estemos utilizando.

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Esta solución se volvió viral porque aprovecha un principio sencillo: distribuir calor de manera uniforme sin cocinar la superficie de la carne. Esto permite acelerar el descongelado sin generar diferencias de temperatura bruscas, algo clave para mantener la calidad del alimento.

Además, especialistas recuerdan que congelar la carne no elimina bacterias: solo frena su crecimiento. Por eso, elegir una técnica correcta de descongelado es importante no solo para el sabor, sino también para la seguridad alimentaria.

El truco para descongelar la carne en cinco minutos sin microondas

El truco para descongelar la carne en apenas cinco minutos, sin usar microondas, requiere dos ollas y una bolsa de plástico limpia, elementos que suelen estar en casi cualquier cocina.

El truco de las dos ollas para descongelar carne sacada del freezer. Foto: IA (ChatGPT)

El procedimiento es simple y se detalla a continuación:

Colocar la carne dentro de una bolsa plástica cerrada.

Apoyarla sobre una olla dada vuelta en la mesada o la pileta.

Llenar otra olla con agua caliente (no hirviendo).

Apoyar esa segunda olla encima de la carne para aplicar presión suave.

La combinación de peso y temperatura transmite calor de forma pareja y acelera el proceso sin empezar a cocinar la superficie del corte.

Es un recurso útil cuando el tiempo apremia antes del almuerzo o la cena, especialmente con bifes o cortes finos de carne.

Otra alternativa rápida con agua, sal y vinagre

Existe otra técnica casera difundida en redes sociales que también permite acelerar el descongelado en pocos minutos de la carne.

Consiste en preparar una mezcla con:

Dos litros de agua

Un cuarto de taza de vinagre blanco

Una cucharada de sal

Así es el truco para descongelar carne en agua y vinagre. Foto: IA (ChatGPT)

Luego se debe colocar la carne dentro de una bolsa limpia y sumergirla completamente en el líquido durante unos cinco minutos.

La combinación de sal y vinagre favorece la transferencia de temperatura y ayuda a aflojar la capa externa de hielo más rápido que el agua sola.

Cuál es la forma más segura de descongelar carne según especialistas

Aunque estos trucos caseros funcionan para resolver urgencias, en momentos de falta de tiempo, la técnica más recomendada sigue siendo la descongelación de la carne en la heladera.

Este método permite mantener una temperatura estable y reduce el riesgo de proliferación de bacterias, algo especialmente importante en cortes grandes o cuando la carne no se cocinará inmediatamente.

Otra alternativa segura es usar agua fría dentro de una bolsa cerrada y cambiarla cada 30 minutos hasta completar el proceso.

Una vez descongelada, la carne debe cocinarse lo antes posible o mantenerse refrigerada. Si se decide volver a congelarla, primero debe estar cocida para evitar riesgos en la alimentación.