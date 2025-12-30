En Año Nuevo, muchas veces se busca una receta que salga de lo común pero que no obligue a pasar horas en la cocina. Este lomo envuelto en panceta cumple con las dos cosas: es elegante, rendidor y se prepara con ingredientes fáciles de conseguir, sin usar técnicas complicadas y en pocos pasos.
La panceta cumple un doble rol clave: aporta sabor y, al mismo tiempo, protege la carne durante la cocción para que quede jugosa. El toque final lo da la reducción de vino con cebolla morada y tomillo, que levanta todo el plato y lo convierte en una opción ideal para lucirse con un toque gourmet.
Ingredientes para el lomo envuelto en panceta
- Un lomo.
- 10 fetas de panceta.
- Tomillo.
- 3 dientes de ajo.
- Una cebolla morada.
- 50 g de manteca.
- Una copa de vino.
- Una cda de pimienta machacada.
- Sal entrefina, a gusto.
- 4 papas.
- Aceite de oliva.
Procedimiento
- Limpiar el lomo y cortar los medallones del tamaño de 3 dedos. Enrollar en panceta y reservar.
- Dorar los medallones de lomo en una sartén bien caliente con un ajo machacado, unas briznas de tomillo y unas cucharadas de manteca.
- Retirar el lomo y llevar en una sartén a terminar la cocción en el horno.
- En esa misma sartén, agregar la cebolla morada picada bien chiquita, y un poco más de manteca, dejar dorar unos minutos y levantar el fondo cocción con el vino.
- Volver a poner los lomos en la sartén, servir con las papas aplastadas y salsear con la reducción de vino.
