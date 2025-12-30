En Año Nuevo, muchas veces se busca una receta que salga de lo común pero que no obligue a pasar horas en la cocina. Este lomo envuelto en panceta cumple con las dos cosas: es elegante, rendidor y se prepara con ingredientes fáciles de conseguir, sin usar técnicas complicadas y en pocos pasos.

La panceta cumple un doble rol clave: aporta sabor y, al mismo tiempo, protege la carne durante la cocción para que quede jugosa. El toque final lo da la reducción de vino con cebolla morada y tomillo, que levanta todo el plato y lo convierte en una opción ideal para lucirse con un toque gourmet.

Ingredientes para el lomo envuelto en panceta

Un lomo.

10 fetas de panceta.

Tomillo.

3 dientes de ajo.

Una cebolla morada.

50 g de manteca

Una copa de vino.

Una cda de pimienta machacada.

Sal entrefina, a gusto.

4 papas.

Aceite de oliva.

Primero se envuelve el lomo con la panceta y luego se lo sartenea con manteca y tomillo. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Limpiar el lomo y cortar los medallones del tamaño de 3 dedos. Enrollar en panceta y reservar. Dorar los medallones de lomo en una sartén bien caliente con un ajo machacado, unas briznas de tomillo y unas cucharadas de manteca. Retirar el lomo y llevar en una sartén a terminar la cocción en el horno. En esa misma sartén, agregar la cebolla morada picada bien chiquita, y un poco más de manteca, dejar dorar unos minutos y levantar el fondo cocción con el vino. Volver a poner los lomos en la sartén, servir con las papas aplastadas y salsear con la reducción de vino.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/