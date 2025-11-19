Los panes rellenos está de moda y marcando tendencia: huelen bien, quedan esponjosos y permiten jugar con combinaciones que van desde lo clásico hasta lo inesperado. En este caso, la mezcla de panceta, aceitunas verdes y un toque de pimentón le da al pan un sabor que se siente apenas sale del horno, con esa costra dorada que invita a cortarlo mienras aún está caliente.

Este pan es perfecto para quienes necesitan arrancar el día a pura potencia. El relleno de huevo y queso gruyere lo transforma en una opción ideal para un desayuno energético, un brunch de fin de semana o incluso para llevar al trabajo y comerlo a media mañana. Es simple, rendidor y no requiere demasiada experiencia en panadería.

Ingredientes

400 g de harina

20 g de levadura

Sal, a gusto

1 cdta de pimentón

2 cdas de aceite de oliva

4 cdas de aceitunas verdes picadas

100 g de panceta

200 cc de agua aproximadamente

Para el relleno

100 g de queso gruyere rallado

4 huevos

Se deben ahuecar los panes para poner el huevo y el queso gruyere. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Mezclar todos los ingredientes en un bowl y agregar el agua tibia de a poco, desmenuzando bien la levadura. Amasar en el bowl hasta obtener una masa semi homogénea. Bajar la masa a la mesada y trabajarla hasta que quede lisa. Dejar levar hasta que duplique su volumen, desgasificar y dividir en 4 bollos. Formar bollos bien lisos y hornear. Una vez listos, retirarles una tapita, sacar un poco de miga y rellenar con queso y un huevo . Llevar nuevamente al horno hasta que el huevo coagule.

