Los panes rellenos está de moda y marcando tendencia: huelen bien, quedan esponjosos y permiten jugar con combinaciones que van desde lo clásico hasta lo inesperado. En este caso, la mezcla de panceta, aceitunas verdes y un toque de pimentón le da al pan un sabor que se siente apenas sale del horno, con esa costra dorada que invita a cortarlo mienras aún está caliente.
Este pan es perfecto para quienes necesitan arrancar el día a pura potencia. El relleno de huevo y queso gruyere lo transforma en una opción ideal para un desayuno energético, un brunch de fin de semana o incluso para llevar al trabajo y comerlo a media mañana. Es simple, rendidor y no requiere demasiada experiencia en panadería.
Ingredientes
- 400 g de harina
- 20 g de levadura
- Sal, a gusto
- 1 cdta de pimentón
- 2 cdas de aceite de oliva
- 4 cdas de aceitunas verdes picadas
- 100 g de panceta
- 200 cc de agua aproximadamente
Para el relleno
- 100 g de queso gruyere rallado
- 4 huevos
Procedimiento
- Mezclar todos los ingredientes en un bowl y agregar el agua tibia de a poco, desmenuzando bien la levadura.
- Amasar en el bowl hasta obtener una masa semi homogénea.
- Bajar la masa a la mesada y trabajarla hasta que quede lisa.
- Dejar levar hasta que duplique su volumen, desgasificar y dividir en 4 bollos.
- Formar bollos bien lisos y hornear.
- Una vez listos, retirarles una tapita, sacar un poco de miga y rellenar con queso y un huevo. Llevar nuevamente al horno hasta que el huevo coagule.
