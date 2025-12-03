El fin del año siempre llega con heladeras llenas de “sobras” que da lástima tirar. Y entre todo lo que quedó después de Navidad, el pan dulce suele ocupar un lugar fijo: rico, sí, pero al pasar los días se pone duro y pierde gracia. En vez de dejarlo olvidado en el freezer, esta receta lo transforma en un budín de pan espectacular.

Es fácil, se hace con pocos ingredientes y tiene una ventaja enorme: el pan dulce aporta frutas, aromas y una textura distinta que deja un budín más esponjoso y sabroso que el clásico. Y si además mezclás distintos panificados —un resto de budín, una medialuna vieja, lo que haya— sale incluso mejor. Ideal para acompañar con crema, dulce de leche o lo que tengas a mano.

Ingredientes para el Budín de pan

500 g de pan (podés mezclar pan dulce con otros panificados como budín, medialunas o lo que tengas)

2 huevos

1 taza de leche

1/2 taza de azúcar

1 cdta de esencia de vainilla

1/2 cdta de canela

1/4 cdta de nuez moscada

El Pan dulce sirve para armar este espectacular budín de pan. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Cortar el pan dulce en rodajas finas. Hacer un caramelo seco en una olla pequeña y volcarlo en el molde, cubriendo bien toda la base. En un bowl, batir los huevos con la leche, el azúcar, la esencia, la canela y la nuez moscada. Agregar el pan dulce y mezclar para que absorba bien el líquido. Verter la mezcla en el molde ya acaramelado. Llevar al horno precalentado a 180 °C durante 40 minutos, o hasta que al pinchar salga limpio. Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.

