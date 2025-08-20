El budín de pan es ese postre infalible que rescata sabores del recuerdo con un mínimo esfuerzo. Con solo pan duro, leche, huevos, azúcar, esencia de vainilla y una pizca de canela, podés preparar un budín casero que reconforta.

La clave está en remojar bien el pan en leche caliente, batir los ingredientes hasta integrar, verter en un molde y cocinar al horno o baño María. Perfecto para aprovechar restos, este budín sale cremoso, con corteza dorada y ese perfume de hogar que inunda la cocina.

Ingredientes para budín de pan

500 g de pan.

500 cc de leche tibia.

100 cc de crema de leche.

150 g de azúcar.

3 huevos.

Esencia de vainilla.

Para el caramelo

150 g de azúcar.

Una receta de budín de pan que la puede hacer cualquiera. Cucinare.TV.

Procedimiento

Preparar el caramelo con el azúcar en una olla a fuego lento. Colocar el caramelo en un molde de 22 cm y reservar. Hidratar el pan con la leche. Por otro lado, batir los huevos con la crema, el azúcar y la esencia de vainilla. Unir ambas preparaciones y mixear o licuar. Llevar al molde con el caramelo frío. Tapar con papel aluminio. Llevar a una placa con agua y cocinar a 170° por unos 70 minutos en el horno. Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por un mínimo 2 horas. Desmoldar y servir.

