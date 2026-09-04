El conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro, continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. En ese contexto, Gloria Carrá fue consultada sobre el manejo del dinero de los hijos que comienzan a trabajar cuando todavía son menores de edad y habló desde su propia experiencia con Ángela Torres.

En primer lugar, el notero de Puro Show le preguntó por su vínculo laboral con Alejandro Stoessel, con quien trabajó en ficción: “Trabajaste con Alejandro en Patito Feo. ¿Te sorprende todo esto que está pasando ahora, que salió a la luz...?“.

Si bien prefirió mantener cierta distancia de la polémica, no ocultó su postura frente a los casos en los que los padres administran los ingresos de sus hijos. “Te soy sincera, no quiero ni opinar. Me da mucha pena que muchos padres hagan eso realmente, o sea, no lo puedo ni creer. Me da pena que las personas sean tan ambiciosas que puedan llegar a quitarle plata a un hijo”, disparó.

Gloria Carrá apuntó contra Alejandro Stoessel (Video: Primicias Ya)

CÓMO MANEJÓ GLORIA CARRA EL DINERO DE ÁNGELA TORRES

A partir de esa conversación, Gloria Carrá recordó cómo fue acompañar la carrera de Ángela Torres desde que comenzó a trabajar siendo menor de edad. Según explicó, siempre intentó respetar la independencia de su hija y no involucrarse más de lo necesario en sus decisiones profesionales.

“Yo la verdad que no me metía demasiado. Además era un momento en donde Ángela tampoco me hacía participar ni quería que yo participara mucho”, recordó. Además, aseguró que jamás consideró esos ingresos como propios.

“Para mí no fue complicado. Yo soy sincera: soy incapaz de tocarle un peso a mi hija”, aseguró la actriz que explicó que, cuando Ángela comenzó a trabajar, era ella quien cobraba el dinero por ser menor de edad. Sin embargo, remarcó que esos ingresos siempre fueron de su hija y que se ocupaba de entregarle lo que necesitaba.

Gloria Carrá y Ángela Torres

“Al principio, cuando ella empezó a trabajar, por supuesto que cobraba yo, pero le daba la plata que ella necesitaba”, explicó. Además, durante varios años decidió guardar una parte de esos ingresos para entregárselos posteriormente. Según contó, terminó de darle el dinero que había conservado recién el año pasado.

“Mucho tiempo le guardé su plata y creo que el año pasado terminé de darle porque ella era: ‘Ma, ¿me das tanto?’. Y todo el tiempo era: ‘Sí, obviamente’. ‘¿Me das lo que queda?’. ‘Te doy lo que queda’”, recordó entre risas.