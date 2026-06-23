En una gala cargada de tensión en Gran Hermano: Generación Dorada, la producción activó el clásico “Congelados” y sorprendió a todos con el ingreso de Claudio “el Turco” García, que entró a la casa con un mensaje directo para su pareja, Mariela Pietro, en medio de los rumores por su vínculo con Emanuel Di Gioia.

Sin perder su estilo frontal, el exfutbolista cruzó la puerta y lanzó la orden inmediata: “No se muevan. No quiero que se vayan por mí”, atinó a decir, mientras la mayoría de los participantes permanecía inmóvil.

Acto seguido, fue directo hacia Andrea del Boca, a quien le dedicó una frase filosa: “Andreita, vine por vos, porque sé que pediste el Congelados mío con Mariela”.

Foto: Captura (Telefe)

Luego, el Turco saludó a varios participantes del reality, entre ellos Yanina Zilli, a quien abrazó con afecto, y también a Cinzia Francischiello, a quien felicitó por sus planes de casamiento. Además, tuvo palabras de elogio para el grupo en general y les recomendó disfrutar del juego.

Sin embargo, el momento más esperado llegó cuando se plantó frente a Mariela. Allí, bajó el tono, pero no la intensidad del mensaje: “Estoy muy contento por todo lo que estás haciendo acá. Sé que estás jugando, sos una madre espectacular. Seguí jugando, te quiero un montón”.

Foto: Captura (Telefe)

En medio de la emoción, el Turco reforzó su apoyo a su pareja y le recordó el vínculo personal que los une: “Siempre fuiste una persona derecha. Me ayudaste un montón en un momento muy difícil de mi vida como fue la adicción. Te lo voy a agradecer siempre. Divertite, cuidate y seguí jugando. No te olvides quién sos”.

Pero cuando todo parecía cerrarse en armonía, llegó la frase que encendió la polémica. Ya en el final de su visita, el Turco se refirió sin filtros al tema que había generado rumores dentro del juego: el acercamiento entre Mariela y Emanuel: “Sobre el baile… no me gustó un caraj...”, lanzó antes de abandonar la casa y dejar a Mariela con lágrimas en los ojos.

¡Qué momento!

Turco García: “Sobre el baile… no me gustó un caraj...“.

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ESCÁNDALO TOTAL EN GRAN HERMANO: MARIELA Y TAMARA CASI TERMINAN A LAS PIÑAS EN UNA FEROZ PELEA

Gran Hermano: Generación Dorada vivió uno de los momentos más tensos e inquietantes de la temporada cuando una fuerte pelea entre Mariela Prieto y Tamara Paganini estuvo a punto de terminar de la peor manera.

Todo comenzó durante los ensayos para la prueba semanal, cuando Mariela pidió detenerse unos minutos porque no se sentía bien físicamente: “Estoy indispuesta, me siento mal, revoleo la cabeza y me mareo”, explicó la participante.

Sin embargo, Tamara no estuvo de acuerdo con interrumpir la actividad y le marcó la urgencia de preparar la presentación: “Marie, mirá que esto lo tenemos que presentar en dos días, eh”, le advirtió.

Foto: Captura de X (@TronkOficial)

La tensión fue creciendo hasta que Paganini lanzó una frase que terminó de encender la mecha: “Hay que buscar un reemplazo”. Inmediatamente, Prieto reaccionó indignada: “¿Qué reemplazo?”.

Lejos de apagarse, la discusión se trasladó a la cocina y alcanzó niveles altísimos de agresividad. Visiblemente molesta, Mariela explotó contra su compañera: “¡Me rompés mucho las pelot...! ¡Estoy indispuesta y me baja sangre! ¿Me escuchás bien lo que te digo? Dejame de romper las pelot..., me tenés la conch... al plato”, lanzó sin filtros.

Tamara intentó justificar su comentario explicando que en las coreografías suele haber reemplazos previstos para cualquier eventualidad. Pero la explicación no calmó a Prieto, que anunció su salida del baile y retrucó con dureza: “No me descansés, bolud..., volá”.

Tamara Paganini en Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura Telefe)

La situación empeoró cuando Paganini comenzó a burlarse de su compañera y la siguió mientras ésta se alejaba, en una actitud que fue interpretada como una provocación: “No podés ofenderte tanto”, le dijo Tamara.

El clima se volvió tan caliente que por momentos pareció que el enfrentamiento iba a dejar las palabras de lado y pasar al plano físico ya que daron cara a cara. Fue entonces cuando Yanina Zilli decidió intervenir y se metió entre ambas para frenar la escalada del conflicto. A los gritos, logró separarlas y evitar que la situación terminara en una escena de violencia dentro de la casa.