Locho Loccisano sorprendió fuertemente y encendió la curiosidad de sus seguidores por un inesperado tatuaje: al revelar la anécdota, causó un fuerte revuelo.

El ex participante de El Hotel de los Famosos compartió en sus redes sociales una imagen donde se veía la firma del Turco García tatuada en su empeine.

Las dudas surgieron rápidamente: ¿se trataba de fanatismo, de un homenaje o de qué otro factor? La respuesta fue sorprendente.

Locho Loccisano se hizo un insólito tatuaje tras perder una apuesta con el Turco García | Créditos: Instagram

LOCHO SE HIZO UN TATUAJE DEL TURCO GARCÍA

Todo se originó durante su paso por el reality que condujeron Pampita y el Chino Leunis. Locho aceptó un desafío que, según admite hoy, subestimó por completo.

Locho Loccisano se hizo un insólito tatuaje tras perder una apuesta con el Turco García | Créditos: Instagram @locholoccisano

El Turco García lo retó a un partido de fútbol tenis y la apuesta fue directa: el perdedor debía tatuarse el nombre del ganador. Confiado en la diferencia de edad y en su estado físico, Loccisano aceptó sin dudar. El detalle es que en ese momento ni siquiera sabía con precisión quién era su rival.

El resultado no fue el esperado. Locho perdió el partido y, lejos de buscar excusas o dilatar la promesa, cumplió al pie de la letra.

El tatuaje no es simplemente un nombre escrito, sino la firma original del ex futbolista, convertida en una marca permanente que hoy genera comentarios y risas cada vez que la muestra. “No sabía quién era él”, reconoció entre risas, dejando en claro que la apuesta fue más impulsiva que estratégica.