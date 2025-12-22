Con la llegada del verano y las vacaciones cada vez más cerca, las celebrities argentinas ya empiezan a marcar tendencia en cuanto a planes y salidas familiares.

Esta vez, varias figuras del espectáculo y las redes sociales se alejaron de la clásica postal de pileta o playa y apostaron por una experiencia diferente: una exhibición interactiva de dinosaurios en un reconocido shopping de Zona Norte, “Era cretácica 2″.

Durante la jornada, los invitados se convirtieron en paleontólogos por un día, recorrieron la muestra con dinosaurios de distintos tamaños y vivieron uno de los momentos más comentados del evento: el encuentro cara a cara con Veloci, el velociraptor mascota de la expo, que se robó todas las miradas y selfies.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA EXPOSICIÓN DE DINOSAURIOS

Entre las figuras que disfrutaron del plan se destacaron Barbie Vélez, quien asistió junto a su marido y su hijo, además de Luli Fernández, Sabrina Ravelli, Agostina Scioli, Locho Loccisano, Flor Otero, Claudia Salto, Paula Galloni, Gabriel Alfaro, Diego Schiro y Juliet Czupiak, entre otras celebridades e influencers.

Fotos: prensa Era cretácica 2

El evento se transformó en uno de los planes familiares más elegidos del momento, combinando entretenimiento, aprendizaje y una propuesta ideal para grandes y chicos. Una vez más, las celebrities marcaron agenda y confirmaron que, de cara al verano, las experiencias interactivas y al aire lúdico pisan fuerte entre las opciones para disfrutar en vacaciones.