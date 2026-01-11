Rodrigo De Paul compartió una serie de fotos junto a Tini Stoessel, su pareja. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un detalle muy especial: la cantante le dibujó unos corazones en el costado del cuerpo y él decidió tatuárselos para siempre.

El “Motorcito” disfruta de sus últimos días de vacaciones antes de encarar un 2026 cargado de desafíos con el Inter Miami y la Selección argentina, que tiene el Mundial de mitad de año como gran objetivo.

Pero, lejos de los entrenamientos y la presión, el mediocampista se robó todas las miradas en las redes sociales por el gesto de amor que no pasó desapercibido.

Así se grabó De Paul el dibujito de Tini. Video: Instagram @rodridepaul

Tini le pintó tres corazones a De Paul. La cantante reaccionó al posteo de su novio con un "qué lindo sos". Captura: Instagram @rodridepaul

Las fotos de las vacaciones de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

