Rodrigo De Paul compartió una serie de fotos junto a Tini Stoessel, su pareja. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un detalle muy especial: la cantante le dibujó unos corazones en el costado del cuerpo y él decidió tatuárselos para siempre.
El “Motorcito” disfruta de sus últimos días de vacaciones antes de encarar un 2026 cargado de desafíos con el Inter Miami y la Selección argentina, que tiene el Mundial de mitad de año como gran objetivo.
Pero, lejos de los entrenamientos y la presión, el mediocampista se robó todas las miradas en las redes sociales por el gesto de amor que no pasó desapercibido.
Así se grabó De Paul el dibujito de Tini. Video: Instagram @rodridepaul
Las fotos de las vacaciones de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel
Video: Instagram @rodridepaul