Tini Stoessel volvió a marcar agenda en las redes y lo hizo con una publicación cargada de emoción, nostalgia y sorpresas. En pleno cierre de año, la artista compartió una seguidilla de fotos y videos de su 2025, un recorrido íntimo por los momentos más importantes de su vida personal y profesional. Pero entre todas las imágenes, hubo una que se robó toda la atención: un video inédito junto a Rodrigo De Paul que desató furor entre sus fans.

La aparición del futbolista en el resumen no pasó desapercibida. Lejos de una foto casual, el clip mostró a ambos en una situación distendida y cercana, cantando juntos en un auto, que deja en claro el gran presente sentimental que atraviesa la pareja.

Junto al posteo, la cantante acompañó el material con un mensaje tan honesto como emotivo, donde hizo un balance profundo de todo lo vivido durante el año: “2025, gracias. Pude estar cerca de las personas que más amo en este mundo, hacer el show de mis sueños, y que ustedes lo hagan realidad, hacer música, crecer”, comenzó diciendo.

“Llorar, a veces de risa y otras de tristeza, pero por sobre todo, mirar al costado y tener a los amores de mi vida al lado“, agregó, a corazón abierto.

Pero eso no fue todo. Tini también dejó una bomba para sus seguidores, anticipando lo que viene en su carrera: “¡Ya casi 2026! Si dios quiere voy a compartirles el álbum que vengo soñando, y nos vemos en la gira!”.

Y cerró con una declaración de amor a sus fanáticos que emocionó a todos: “Les mando todo mi amor. Gracias por ser parte de mi vida, LXS AMOOO”.

LA FOTO DE TINI STOESSEL CON RODRIGO DE PAUL TRAS SU ÚLTIMO SHOW

Después del último show que brindó en en el festival Futttura, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul quedaron en el centro de la escena gracias a una foto publicada por la cuenta oficial de LAM, que generó un verdadero revuelo en redes.

En la imagen se ve a la parejita junta, sonriente, con look relajado y equipaje en mano: “Del show directo a Ezeiza para irse juntos a Miami”, se pudo leer en la publicacion que despertó todo tipo de repercusiones entre sus seguidores.

Asimismo, en el posteo aparece la cantante con un buzo oversize, pantalones deportivos y una bolsa de viaje multicolor, mientras que él luce un estilo casual con camisa a cuadros y gorra.

Con destino Miami y una nueva imagen que confirma el excelente presente que viven, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvieron a convertirse en tendencia una vez más.

¡Están a full!