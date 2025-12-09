Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a instalarse como una de las parejas más comentadas del espectáculo. Sin embargo, surgió una versión que señala un cortocircuito íntimo entre ellos, vinculado a los planes familiares que cada uno imagina para su futuro.

La información la dio a conocer Mitre Live, donde Juan Etchegoyen entrevistó al periodista español Roberto Antolín. Desde Madrid, el comunicador aseguró que la relación atraviesa un gran momento, pero que existe una diferencia puntual que los estaría tensionando puertas adentro.

“Yo siempre he apostado en la relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Por más que en todos lados decían que no estaban juntos, yo siempre me mantuve, y por suerte se terminó confirmando todo. Ahí lo tienen, amor verdadero y puro”, expresó Antolín al retomar el tema de la reconciliación.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en el Chase Stadium (Foto: Instagram @naiaravecchio)

TENSIÓN ENTRE DE PAUL Y TINI STOESSEL

Pero el análisis tomó un giro al hablar de los deseos de ambos respecto a agrandar la familia. “La relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul está más que consolidada y veo hijos rápido, aunque Tini todavía no quiere, pero Rodrigo, si fuera por él, lo tendría ya”, aseguró.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Según el periodista, el futbolista está “deseando tener hijos con Tini para consolidar la relación”, y aunque la cantante también imagina ese proyecto, siente que no es el momento indicado: “Tini también quiere, pero no ahora. Él sí quiere ya mismo y, si fuera por él, tendrían ya mismo dos o tres hijos”.

La diferencia de tiempos habría generado el primer cortocircuito tras la reconciliación, aunque desde el entorno aseguran que no se trata de un conflicto grave sino de una incompatibilidad circunstancial que deberán resolver con diálogo.