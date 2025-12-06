Inter Miami hizo historia y se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) por primera vez, en una fecha que quedará grabada para siempre en la memoria de los hinchas y de los argentinos que siguen de cerca la carrera de Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

La final, disputada en Estados Unidos, tuvo a Leo Messi como gran figura y a De Paul como uno de los pilares del equipo. Pero fuera de la cancha, la atención también se la llevó el eufórico festejo de Tini Stoessel, quien acompaña a su pareja en este momento único.

Apenas terminó el partido y se confirmó la consagración del equipo de David Beckham las cámaras captaron el instante en que Rodrigo se dirigió al lado del banco de suplentes, sector donde estaba Tini, y se duieron un fuerte abrazo que captó la atención de todos.

El abrazo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el triundo del Inter Miami (Foto: captura de X). Por: Victoria Fridman

Las imágenes del festejo se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde los fanáticos destacaron la alegría de la pareja y el apoyo incondicional de la cantante, que no se perdió ni un detalle de la definición.

MESSI, DE PAUL Y UN ITNER MIAMI CAMPEÓN QUE HIZO HISTORIA

El equipo dirigido por Javier Mascherano logró el primer título de su historia este sábado en el estadio Chase Stadium en la liga estadounidense, con una actuación estelar de Lionel Messi, que volvió a ser determinante en la final logrando su 47° título y afianzándose como el futbolista más ganador de la historia.

Las Garzas vencieron 3-1 al Vancouver Whitecaps en la final de la MLS Cup con dos asistencias de La Pulga. Rodrigo De Paul, por su parte, se consolidó como uno de los líderes del plantel y celebró el campeonato rodeado de su familia y amigos. El festejo con Tini fue el broche de oro de una noche inolvidable.

