Después de mostrarse nuevamente juntos y a los besos durante el festejo del Inter Miami, Tini Stoessel compartió en sus redes sociales el romántico regalo que Rodrigo De Paul le dedicó.

El mediocampista, que brilla en el equipo de Lionel Messi, sorprendió a la cantante con un gesto íntimo que incluyó una carta manuscrita y un mensaje directo al corazón.

Tini, instalada en Miami para acompañar al futbolista mientras avanza con nuevos proyectos musicales, publicó un carrusel de fotos donde se la ve junto a De Paul celebrando el buen momento personal que atraviesan.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en el Chase Stadium (Foto: Instagram @naiaravecchio)

EL REGALO DE DE PAUL A TINI

Entre esas imágenes aparece el especial obsequio que él le preparó: una rosa roja acompañada de una carta escrita a mano.

Rodrigo De Paul sorprendió a Tini Stoessel con un tierno regalo y una declaración de amor | Créditos: Instagram @tinistoessel

En la nota, el deportista le expresó su amor con un mensaje que la artista decidió mostrar sin filtros: “Porque mis días con vos son más lindos. Te amo”, escribió De Paul, confirmando así el fuerte vínculo que los une y el momento de estabilidad que están viviendo después de varias idas y vueltas.

La intérprete de La Triple T reposteó la foto del regalo en sus historias y sumó un emoji emocionado que llamó la atención de sus seguidores.