Este sábado Inter de Miamide Leo Messi firmó una noche histórica en el Chase Stadium al golear 5-1 a New York City y consagrarse campeón de la Conferencia Este por primera vez. Con esta contundente victoria, el equipo aseguró su boleto a la gran final de la Major League Soccer (MLS), que se disputará el próximo sábado en Florida frente al vencedor del cruce entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps.

La fiesta fue total para las Garzas, que celebraron ante su público una actuación sólida y demoledora. Aunque Lionel Messi inició como protagonista esperado, el partido lo encontró en un rol secundario dentro de un conjunto que funcionó con autoridad y sin depender exclusivamente de su talento.

Foto: Instagram

El gran brillo de la noche se lo llevó Tadeo Allende, autor de un triplete que encendió al estadio. También anotaron Mateo Silvetti, quien convirtió tras una asistencia de Leo, y Telasco Segovia. Además, Rocco Ríos Novo se lució con atajadas determinantes que sostuvieron la ventaja.

EL INTER DE MIAMI DE LEO MESSI SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DE LA CONFERENCIA ESTE Y DE PAUL FESTEJÓ JUNTO A TINI STOESSEL

En la temporada anterior, Inter Miami se había quedado con el MLS Supporters’ Shield como el equipo con más puntos de la fase regular, pero cayó sorpresivamente en la primera ronda del Playoff frente a Atlanta United. Tras la salida de Gerardo Martino, Javier Mascherano tomó las riendas del plantel y mantuvo el nivel competitivo del equipo.

El camino en la postemporada arrancó con la exigente serie ante Nashville, que necesitó de los tres partidos para definirse. Miami se impuso 3-1 y 4-0 como local, aunque en el medio sufrió una caída 2-1 en Tennessee que forzó el tercer encuentro de la llave.

Desde entonces, el equipo se volvió una máquina de golear: 4-0 a Cincinnati en semifinales y un aplastante 5-1 ante New York City en la final de conferencia. Con 13 goles a favor y solo uno en contra en sus últimos tres compromisos, Inter Miami llega en su mejor versión al gran cierre del año.

Durante los festejos, las cámaras captaron el momento en que Rodrigo de Paul se acercó a festejar con Tini Stoessel, que lo esperaba en un costado del campo de juego junto a su papá, Alejandro Stossel.

El Inter de Miemi de Leo Messi festejó en el Chase Stadium (Foto: Instagram @naiaravecchio)

