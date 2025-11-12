Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron atrás la discreción y lo demostraron con un romántico intercambio en redes sociales.

En plena previa del próximo partido de la Selección Argentina, el futbolista publicó una imagen entrenando en Alicante, España, donde el equipo se prepara para enfrentar a Angola el viernes 14 de noviembre.

La publicación, que mostraba a De Paul concentrado y enfocado, rápidamente se llenó de comentarios y mensajes de aliento. Pero entre los miles de likes destacó uno en particular: Tini comentó con un emoji de corazón en los ojos, un gesto simple pero elocuente que hizo estallar a sus seguidores.

La foto de Rodrigo de Paul y la reacción de Tini Stoessel.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: el amor a la vista de todos. CRÉDITO: Instagram

LA ROMÁNTICA RESPUESTA DE RODRIGO DE PAUL A TINI STOESSEL

La respuesta del mediocampista no tardó en llegar y fue igual de directa: “VOS ❤️🤗😍”, escribió el futbolista, dejando claro que el vínculo con la artista atraviesa un gran momento.