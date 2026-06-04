La familia Sarkany vive horas de profunda felicidad. Clara Sarkany anunció el nacimiento de Bruna, su primera hija, y compartió las imágenes más emotivas de la llegada de la bebé, una noticia que rápidamente despertó la emoción de familiares, amigos y seguidores.

A través de sus redes sociales, la hija de Ricky Sarkany publicó las primeras fotos junto a su pareja y la recién nacida desde la clínica. En las imágenes se los ve abrazando y besando a la pequeña en un momento cargado de emoción y amor.

“Bruna Vázquez Sarkany. Te amamos con locura, hija nuestra”, escribió Clara para acompañar la publicación que en pocas horas acumuló miles de “me gusta” y mensajes de felicitación.

Las postales reflejan la inmensa alegría de la flamante mamá y de toda la familia Sarkany, que atraviesa uno de sus momentos más felices con la llegada de una nueva integrante al clan.

Video: @clarisarkany

La felicidad de Ricky Sarkany por la llegada de una nueva nieta

El nacimiento de Bruna representa una noticia muy especial para Ricky Sarkany y sus seres queridos. La familia, que además espera próximamente la llegada del segundo hijo de Josefina Sarkany, celebra una nueva etapa marcada por la unión y el crecimiento familiar.

Como era de esperar, la publicación de Clara recibió mensajes de cariño de amigos, colegas y distintas figuras del espectáculo, que no tardaron en sumarse a los festejos por la llegada de la bebé.

Las primeras imágenes de Bruna enternecieron a los usuarios y generaron una gran repercusión en las redes sociales, donde muchos destacaron la emoción que transmite la familia en este momento tan importante.

Foto: @clarisarkany

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Foto: @clarisarkany

El recuerdo de Sofía Sarkany en un momento de felicidad

La llegada de Bruna también encuentra a la familia en un contexto atravesado por la memoria y el amor hacia Sofía Sarkany, quien falleció en marzo de 2021 a los 31 años tras luchar contra un cáncer de útero.

La diseñadora murió apenas una semana después del nacimiento de su hijo Félix, quien llegó al mundo mediante gestación subrogada. Su partida conmovió profundamente al mundo de la moda y al espectáculo argentino, dejando una huella imborrable en sus seres queridos.

Desde entonces, Ricky Sarkany ha recordado en numerosas oportunidades a su hija y la importancia de mantener vivo su legado a través de la familia y de los proyectos que compartieron.

Por eso, la llegada de Bruna adquiere un significado especial para todo el clan. En medio de la emoción por recibir una nueva vida, la familia celebra un presente lleno de amor, esperanza y nuevos comienzos, honrando también la memoria de quienes ya no están.