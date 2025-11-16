Tini Stoessel atraviesa un gran momento personal y profesional. Sin embargo, tomó una decisión que generó preocupación.

La artista deslumbró con sus presentaciones del 25, 27 y 31 de octubre, además del 1°, 2, 7 y 8 de noviembre; no sólo eso, sino que aún le quedan dos fechas: 15 y 16 de este mes, siempre en Tecnópolis.

Además, existe la posibilidad de extender su tour, más allá de lo inicialmente pautado, con el dato no menor de que eligió ese espacio por capacidad, dado que consideraba que el Estadio Monumental le quedaría chico.

Tini Stoessel rompió todos los récords con su show Futttura: la impresionante cantidad de personas que la vieron en streaming (Instagram)

LA DECISIÓN DE TINI QUE PREOCUPÓ A SUS FANS

Hasta ayer, Tini tenía 121 publicaciones en su cuenta de Instagram y seguía a 1.082 personas.

Crece la preocupación por un extraño comportamiento de Tini Stoessel en redes sociales | Créditos: Captura Instagram @tinistoessel

Pero al cabo de pocas horas, eliminó un posteo y sus “seguidos” bajaron a 807, lo que llamó la atención de los fanáticos.