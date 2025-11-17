Después del último show que brindó en en el festival Futttura, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul quedaron en el centro de la escena gracias a una foto publicada por la cuenta oficial de LAM, que generó un verdadero revuelo en redes.

En la imagen se ve a la parejita junta, sonriente, con look relajado y equipaje en mano: “Del show directo a Ezeiza para irse juntos a Miami”, se pudo leer en la publicacion que despertó todo tipo de repercusiones entre sus seguidores.

Asimismo, en el posteo aparece la cantante con un buzo oversize, pantalones deportivos y una bolsa de viaje multicolor, mientras que él luce un estilo casual con camisa a cuadros y gorra.

Foto: Caotura de Instagram (@elejercitodelam) Por: Fabiana Lopez

Con destino Miami y una nueva imagen que confirma el excelente presente que viven, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvieron a convertirse en tendencia una vez más.

¡Están a full!

“Del show directo a Ezeiza para irse juntos a Miami”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL SE CASAN ANTES DE FIN DE AÑO: CUÁL ES LA FECHA CONFIRMADA

La noticia que muchos esperaban finalmente se confirmó: Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya pusieron fecha para su casamiento por Civil y será antes de que termine el 2025.

Así lo confirmó Para Tí según una fuente cercana a la pareja, que viene de protagonizar una historia de amor llena de idas y vueltas. Ahora, la protagonista de Futttura y el mediocampista del Inter Miami CF habrían decidido dar un paso más y formalizar su relación en un evento que promete ser uno de los más comentados del año.

Conforme informaron a ese portal, la boda por Civil sería el 5 de diciembre y la fiesta la realizarían más adelante por sus respectivos compromisos laborales. “Quieren que sea un momento íntimo, muy cuidado, rodeados de su círculo más cercano”, cerraron.