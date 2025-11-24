Mientras las versiones apuntan al 5 de diciembre como la fecha elegida para que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmen su casamiento, la pareja ya avanza con otro proyecto igual de ambicioso: la imponente casa que construyen en un barrio cerrado de Lomas de San Isidro, donde planean instalarse cada vez que regresen a la Argentina.

En Tarde o Temprano (Eltrece), Fernanda Iglesias mostró imágenes aéreas exclusivas de la obra y los planos completos de la propiedad, que lleva más de seis meses en construcción.

Según contó la periodista, la estructura será la base fija de la pareja en Buenos Aires, mientras mantienen sus hogares en Madrid y Miami. También agregó un detalle que no pasó desapercibido: el casamiento estaría previsto para el mismo día en que Tini lanzó “El cielo”, la canción que en 2024 definió el momento más doloroso de su relación, pero que hoy cobra un sentido renovado en el marco de esta etapa de reconciliación y planes a futuro.

La elección del lugar no fue casual. Lejos de los countries más masivos, Tini y De Paul apostaron por un emprendimiento exclusivo y de baja densidad, donde solo habrá cuatro casas construidas en un lote subdividido. Una de ellas será la mansión de la pareja y las otras tres, las únicas viviendas vecinas. “Van a tener solo tres vecinos”, explicó Iglesias, mientras recorría el barrio con un drone. La calle donde estará la entrada es un cul-de-sac, sin tránsito constante, lo que asegura máxima privacidad, una de las prioridades del futbolista y la cantante.

En medio del recorrido, la periodista reveló incluso una anécdota detrás de la compra: De Paul quiso adquirir también una casita lindera para ampliar el terreno, pero no logró cerrar la operación. Aun así, el resultado será una propiedad de escala mayor a la de la zona y con un nivel de confort similar al de sus residencias internacionales.

Según los planos mostrados en el programa, la mansión tendrá aproximadamente 800 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, incluido un sótano. La planta baja estará destinada a las áreas sociales: grandes ventanales hacia el jardín, living, comedor, una cocina integrada de diseño moderno, un patio interno y una piscina con solárium y sector de quincho. Los pisos superiores estarán orientados a la vida privada y la familia, con varias habitaciones —todas con baño en suite— pensadas para recibir amigos y seres queridos. La pareja contará con una suite principal de alto lujo, con vestidor y baño completo.

Crédito: Eltrece

LA CASA SOÑADA DE TINI Y DE PAUL: SPA PRIVADO, CAVA DE VINOS Y MÁXIMA PRIVACIDAD

El sótano será uno de los espacios más sorprendentes de la casa. Allí se proyectó un spa privado, equipado con sauna seco, sauna húmedo, ducha especial, sector de masajes y un espacio tipo SUM para entrenar o descansar. En esa misma planta estará la cava de vinos, un detalle que la periodista destacó entre risas al ver los planos: “Tienen hasta la cava señalada con dibujitos”, comentó.

Las imágenes aéreas del drone muestran que la obra avanza a un ritmo acelerado. La estructura ya está levantada, con columnas, tabiques y distribución general definida. Sin embargo, semejante movimiento empezó a generar tensiones en la zona. Algunos vecinos realizaron denuncias por ruido, principalmente por el trabajo de las excavadoras y el ritmo constante de la construcción. “Siempre encuentro el lado B”, advirtió Iglesias antes de explicar que, pese a las molestias, en el barrio predomina más la curiosidad que la queja: todos saben quiénes serán los futuros dueños y muchos están expectantes por conocer a la estrella pop y al campeón del mundo.

En el estudio, María Belén Ludueña aportó una frase que resumió el clima del proyecto: “Están trabajando a full, 24/7. Son Tini y De Paul”. Y mientras la casa crece en metros y en detalles de lujo, crecen también las especulaciones: ¿confirman el casamiento antes de fin de año? ¿Será esta mansión el escenario de su nueva vida en Argentina? Todas las señales apuntan a que la respuesta podría conocerse muy pronto.