Instalada en Miami y atravesando un gran momento personal, Tini Stoessel volvió a convertirse en tema de conversación. La cantante se encuentra en Estados Unidos después de brillar con su proyecto “Futttura” en Tecnópolis, donde hizo historia con un festival propio que marcó un antes y un después en su carrera.

Desde allí mantiene viva la relación con Rodrigo De Paul, con quien confirmó su reconciliación después de un año de distanciamiento.

La pareja se volvió viral recientemente tras el superbeso que se dieron en una cancha, sellando su regreso amoroso. Y ahora, la artista dio que hablar por una serie de fotos de alto voltaje que publicó en su Instagram, donde se la ve con un escote extremo que deja ver el resultado de su última cirugía estética.

Tini Stoessel posó al natural y súper sexy en Miami, y hasta el desorden se volvió tendencia. Crédito: Instagram

Tini Stoessel posó al natural y súper sexy en Miami, y hasta el desorden se volvió tendencia. Crédito: Instagram

EL DESORDEN DE TINI, FUE TENDENCIA

Mientras buena parte de sus seguidores celebró su nueva imagen y la llenó de halagos como “Diosa” o “Sos una bomba”, otros se detuvieron en un detalle inesperado: el desorden que se ve al fondo de una de las postales. Lejos de criticarla, lo tomaron con humor y complicidad.

“Si Tini no acomoda la cocina para las fotos, yo tampoco. Gracias Tini, te quiero”, comentó una usuaria, cosechando cientos de likes y aprobaciones de los fans de Tini Stoessel, quienes coincidieron en que la naturalidad absoluta también puede ser una marca registrada.

Tini Stoessel posó al natural y súper sexy en Miami, y hasta el desorden se volvió tendencia. Crédito: Instagram

Tini Stoessel posó al natural y súper sexy en Miami, y hasta el desorden se volvió tendencia. Crédito: Instagram

Aunque en redes comenzaron a circular rumores sobre un supuesto casamiento inminente entre la cantante y el campeón del mundo, la pareja no se pronunció sobre el tema y se mantiene enfocada en disfrutar del reencuentro.