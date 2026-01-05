Tini Stoessel arrancó el 2026 con todo: después de un año intenso y con su tour Futttura en marcha, la artista decidió tomarse un merecido descanso junto a Rodrigo de Paul y un grupo de amigas en el Caribe.
“Con mis personas preferidas”, describió Martina su posteo.
La cantante sorprendió a sus fans al publicar un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram, donde se la ve radiante, luciendo un look renovado con el pelo más rubio y una figura impecable en traje de baño.
Entre las imágenes, se destacó una escena súper romántica: Tini arrodillada en el mar, charlando con De Paul, que la escucha atento en cuclillas frente a ella. La complicidad y el amor entre ambos no pasaron desapercibidos para sus seguidores.
El detalle que no pasó inadvertido
Además del despliegue de felicidad, muchos fans notaron un detalle que generó revuelo: semanas atrás, Tini Stoessel se sometió a una intervención programada relacionada con sus implantes mamarios.
Varios comentarios apuntaron a que la artista podría haberse realizado un retoque, aunque ella no hizo referencia directa al tema.
Tini Stoessel, la reina de Instagram
No es novedad que Tini Stoessel es una de las figuras más queridas y seguidas del país. Con más de 21 millones y medio de seguidores en Instagram, cada publicación suya se convierte en tendencia y recibe una catarata de mensajes positivos.
El primer posteo del año no fue la excepción: los fans celebraron verla feliz, disfrutando del amor y la amistad, y le dejaron cientos de mensajes de apoyo y admiración.