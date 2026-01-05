Tini Stoessel arrancó el 2026 con todo: después de un año intenso y con su tour Futttura en marcha, la artista decidió tomarse un merecido descanso junto a Rodrigo de Paul y un grupo de amigas en el Caribe.

“Con mis personas preferidas”, describió Martina su posteo.

La cantante sorprendió a sus fans al publicar un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram, donde se la ve radiante, luciendo un look renovado con el pelo más rubio y una figura impecable en traje de baño.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul (Foto: @tinistoessel)

“Con mis personas preferidas”, escribió la Triple T en el posteo que rápidamente se llenó de likes y comentarios de cariño.

Entre las imágenes, se destacó una escena súper romántica: Tini arrodillada en el mar, charlando con De Paul, que la escucha atento en cuclillas frente a ella. La complicidad y el amor entre ambos no pasaron desapercibidos para sus seguidores.

Rodrigo De Paul (Foto: @tinistoessel)

El detalle que no pasó inadvertido

Además del despliegue de felicidad, muchos fans notaron un detalle que generó revuelo: semanas atrás, Tini Stoessel se sometió a una intervención programada relacionada con sus implantes mamarios.

Tini Stoessel. (Foto: @tinistoessel)

Varios comentarios apuntaron a que la artista podría haberse realizado un retoque, aunque ella no hizo referencia directa al tema.

Tini Stoessel. (Foto: @tinistoessel)

Tini Stoessel, la reina de Instagram

No es novedad que Tini Stoessel es una de las figuras más queridas y seguidas del país. Con más de 21 millones y medio de seguidores en Instagram, cada publicación suya se convierte en tendencia y recibe una catarata de mensajes positivos.

Rodrigo De Paul (Foto: @tinistoessel)

El primer posteo del año no fue la excepción: los fans celebraron verla feliz, disfrutando del amor y la amistad, y le dejaron cientos de mensajes de apoyo y admiración.