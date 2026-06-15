La casa de Gran Hermano Generación Dorada no solo revolucionó a los participantes, sino que también sacudió la vida personal de quienes quedaron afuera. En las últimas horas, el Turco García confirmó que está separado de Mariela Prieto, su pareja de toda la vida y madre de su hijo, luego de semanas de especulaciones y rumores que crecieron con fuerza desde que ella ingresó al reality.

Aunque Mariela nunca contó públicamente que estaba separada del exfutbolista al entrar a la casa, él la acompañó en varias oportunidades y hasta fue a despedirla al estudio. Sin embargo, las imágenes de Prieto muy cerca de Emanuel Di Gioia y bailando efusivamente en las fiestas temáticas encendieron las alarmas y multiplicaron los comentarios en redes.

El Turco García (Foto: web)

La periodista Karina Iavícoli reveló que habló directamente con el Turco, quien le confirmó que la separación con Mariela Prieto data de diciembre. “Me contó que está preocupado por el accionar de ella en la casa. Los días de las fiestas temáticas la desconoce”, relató Iavícoli en Infama.

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El exfutbolista admitió que le afecta el “hate” que está recibiendo en redes sociales y que siente que los bailes sensuales de Mariela dentro de la casa “se los hace a propósito como para que tenga celos”. A pesar de la distancia, García sostuvo que “no siente que este sea el final” y que ambos se merecen una charla sincera cuando termine el programa.

Foto: Captura de X (@TronkOficial)

Según Iavícoli, el Turco está “preocupado y cabizbajo” por la situación, pero mantiene la esperanza de recomponer el vínculo. “Teme cómo ella va a tomar todos los comentarios del público cuando salga porque adentro se está divirtiendo, pero no sabe lo que pasa afuera”, explicó la periodista.

La historia suma un nuevo capítulo a la novela de la casa más famosa del país, donde la exposición y las emociones están a flor de piel. Por ahora, el Turco García eligió la sinceridad y dejó la puerta abierta a una posible reconciliación.

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