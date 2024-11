Susana Giménez invitó a su programa al Turco García y a su esposa Mariela Prieto, quienes se enfrentaron contra Flor Vigna y su novio Lauta. Además de haber perdido, afirman que el exdeportista intentó pegarle a uno de los asistentes, Nazareno Móttola.

Yanina Latorre afirmó en LAM que el Turco tuvo un ataque de ira tras haber perdido en “Mi pareja puede” contra la cantante y su novio. “No saben la que armó anoche. El Turco García estaba corriendo por el pasillo para fajar a Nazareno”, reveló la panelista de América.

Y contó el motivo por el cual el Turco habría intentado pegarle al humorista. “En uno de los juegos hubo como un empate, cuando hicieron el desempate la mujer del Turco dijo que apostó 11, Nazareno les tomó 10 y por un punto perdieron los millones y el viaje”, sumó Yanina.

El Turco habría querido agredir al asistente de Susana.

QUÉ CONTÓ YANINA LATORRE SOBRE LA FURIA DEL TURCO GARCÍA CON NAZARENO MOTTOLA

Yanina Latorre contó cómo habría sido el violento episodio de parte del Turco García contra Nazareno Mottola.

“Si lo llegaba a agarrar... El pibe debe haber escuchado 10, no creo que lo haya hecho a propósito. Ella dice que puso 11, Nazareno dijo que puso 10 y de ahí se calentaron. Es un juego de un rato y ya está...”.

“Al principio, estaban enojados y los dos peleaban por el 11. Peleaban con productores que querían esconder a Nazareno. Después ella le dijo que aflojara, que no se iban a morir por el premio. Él decía: ‘lo que pasa es que es injusto. Para qué vine. Nos robaron’”, cerró la panelista sobre la furia del exfutbolista.

Yanina dio más datos sobre el supuesto intento de agresión del Turco contra Nazareno.

QUÉ DIJO NAZARENO MOTTOLA SOBRE EL CRUCE CON EL TURCO GARCÍA

Nazareno Móttola contó lo ocurrido este martes a la tarde. “Antes de salir a mostrar el juego, dije: ‘¿están listas las apuestas?’. Flor apostó 5, la mujer del Turco apostó 10 y la mujer de Mauro Szeta, 12. Cuando yo me fui para adelante, la mujer del Turco apostó uno más”, dijo ante la consulta de Primicias Ya.

Nazareno Mottola.

Y agregó: “El juego no lo mando yo. Por cucaracha me dicen si vale o no vale porque está la escribana controlando todo”. Además, desmintió el cruce con García: “Tengo la mejor con el Turco. Son momentos del juego. De hecho, yo no lo volví a ver”.

“Él salió enojado, pero a mí no me corrió para pegarme. No sé si estaría por los pasillos con su enojo. Quizás en su enojo dijo: ‘lo voy a cag… a trompadas’, pero no lo sé”, afirmó Nazareno.