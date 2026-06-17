Gastón Trezeguet atraviesa un momento preocupante. El histórico ex participante y actual panelista de El Debate de Gran Hermano denunció haber recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales y decidió llevar el caso a la Justicia.

Según trascendió, el hostigamiento estaría relacionado con las opiniones que suele expresar sobre los participantes de Gran Hermano Generación Dorada, lo que provocó fuertes reacciones de algunos seguidores del reality.

Gastón Trezeguet denunció amenazas de muerte (captura de X)

La amenaza que recibió Gastón Trezeguet

Todo se desencadenó luego de que Trezeguet recibiera un mensaje privado en Instagram con un contenido extremadamente violento.

La cuenta identificada como “turcobuenosaires” le envió un texto intimidatorio que decía: “Te vamos a hacer mierda mañana a tiros, pedazo de p... Ahí vas a saber estudiar. En el infierno. Dedos tiritos y descuatización total”.

Ante la gravedad de la amenaza, el panelista de Telefe no dudó en realizar la denuncia correspondiente ante la Policía de la Ciudad.

Gastón Trezeguet denunció amenazas de muerte (captura de X)

Gastón Trezeguet denunció amenazas de muerte (captura de X)

La denuncia en la Justicia y el botón antipánico

Tras la presentación judicial, la causa quedó radicada en la Comisaría Vecinal 14-C de la Ciudad de Buenos Aires, con intervención del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con la documentación difundida por el propio Trezeguet, la Justicia dispuso medidas de protección para el panelista y solicitó que se le otorgara un botón antipánico.

La resolución señala que la medida fue ordenada en el marco de una investigación por amenazas recibidas por el analista televisivo.

El descargo de Gastón Trezeguet

Fue el propio integrante de El Debate quien compartió en sus redes sociales las capturas del mensaje intimidatorio y una imagen de la documentación judicial.

Junto a las fotos, escribió: “Yo entiendo todo de #GranHermano, pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos. La denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la Justicia”.

El posteo rápidamente generó repercusión entre los seguidores del programa, quienes expresaron su preocupación por la situación y repudiaron las amenazas.

El hostigamiento por sus opiniones sobre Gran Hermano

Desde el inicio de Gran Hermano Generación Dorada, Trezeguet se convirtió en una de las voces más activas a la hora de analizar estrategias, conflictos y participantes dentro del reality.

Sus comentarios suelen generar debate entre los fanáticos, pero en esta oportunidad la situación escaló a un nivel mucho más grave, con amenazas directas que derivaron en una intervención judicial.

Por el momento, la investigación continúa para identificar al responsable de los mensajes y determinar las acciones correspondientes.