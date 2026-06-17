Los rumores de romance entre Luz Tito y Santiago “Tato” Algorta volvieron a cobrar fuerza en las últimas horas. A pocos días de que la jujeña confirmara su separación de Alberto “Pestañas”, los ex participantes de Gran Hermano 2025 se juntaron para ver el debut de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

La historia comenzó el pasado 9 de junio, cuando Luz anunció el final de su relación con el español durante una emisión de Antes de que sea tarde, el ciclo de streaming que conduce junto a Tato Algorta y Martina Pereyra.

Desde entonces, los seguidores del reality reflotaron uno de los vínculos más comentados de la última edición: el fuerte “shippeo” entre Luz y Tato, una relación que dentro de la casa generó especulaciones y que ahora volvió a estar en el centro de la escena.

Luz y Tato vieron juntos el debut de Argentina en el Mundial 2026

En medio de las versiones, Luz y Tato se reunieron para seguir el partido entre Argentina y Argelia por la primera fecha del Mundial 2026. La imagen de ambos compartiendo el encuentro no pasó desapercibida entre los fanáticos, que rápidamente comenzaron a especular con una posible relación sentimental.

Las publicaciones y comentarios se multiplicaron en redes sociales, donde muchos seguidores celebraron la posibilidad de que el vínculo entre ambos haya trascendido la amistad.

Luz Tito y Tato Algorta volvieron a mostrarse juntos y crecieron los rumores de romance (Foto de Instagram)

Luz Tito y Tato Algorta volvieron a mostrarse juntos y crecieron los rumores de romance (Foto de Instagram)

La reacción de Tato Algorta cuando le preguntaron por Luz

Días antes, Santiago del Moro había abordado el tema durante una transmisión de Telefe y puso a Tato contra las cuerdas al consultarlo sobre su vínculo con la ex participante.

“El shippeo es parte del show. Vos tuviste uno muy fuerte y no sé si estarán saliendo”, comentó el conductor.

Ante la pregunta, quien tomó la palabra fue Eugenia Ruiz, otra ex participante del reality.

“Sí, besito para el Pestañas”, respondió entre risas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Tato. El campeón de Gran Hermano 2025 evitó dar explicaciones y respondió con una sonrisa y un sugestivo silencio que para muchos fue suficiente para alimentar las versiones.