Tras su salida del reality La Granja VIP, Renato Rossini volvió a quedar en el centro de la escena al hablar sin filtros sobre su separación de Rosina Beltrán y los rumores que la vincularon con Tato Algorta, campeón de Gran Hermano.

El ex participante se expresó en vivo en el stream El Ejército de la Mañana, donde fue consultado por el final de su relación y las versiones de una posible infidelidad.

Renato Rossini reveló si Rosina Beltrán le fue infiel con Tato Algorta

Renato Rossini reveló si Rosina Beltrán le fue infiel con Tato Algorta

Cuando le preguntaron si Rosina rompió códigos al coquetear con Tato mientras estaban juntos, Renato fue sincero: “No se rompió ningún acuerdo. Yo estaba aceptando términos que no estaban dentro de mí. Fue mi culpa por querer estar en un lugar donde no me sentía bien. Fingía que me sentía bien”.

Más adelante, Fefe Bongiorno fue al hueso y le consultó directamente: “¿Vos creés que Rosina y Tato estuvieron?”.

Lejos de alimentar el escándalo, Rossini respondió con calma: “No sé, no es algo que me quite el sueño ni que pase por mi cabeza”.

Sin embargo, ante la repregunta, aclaró su postura: “Mientras estábamos saliendo, jamás. No es una persona que vaya a hacer eso en su vida. La conozco, es alguien con buenos valores. Pero estando soltera es libre de salir con quien quiera”.

Renato Rossini fue letal contra Rosina Beltrán y reveló por qué la dejó

A cinco meses de la separación, Renato Rossini rompió el silencio y fue contundente al hablar de su relación con Rosina Beltrán, a quien conoció tras su paso por Gran Hermano.

El ex participante se sinceró en el reality La Granja VIP y dejó frases explosivas sobre el final del vínculo, con la también ex GH.

“Rosina es linda, lo máximo. Pero a ella la habían shippeado con un uruguayo que terminó ganando. Y ella dijo en un stream que él le parecía re lindo”, comenzó diciendo el joven peruano.

Y siguió: “Luego la conozco a Rosina en un stream de Telefe. Después me voy a Punta del Este por Año Nuevo. Nos vimos, hicimos click, hicimos match, pero la odio”.

Imagen: TikTok @rosibeltranv28

“Cuando a mí me votan por segunda vez y entro a la casa de Gran Hermano, después salgo y nos damos un beso en público. A ella le cayó tanto hate que cortó todo”, prosiguió sin omitir detalles.

“Me dolió y me dio bronca. Me rompió los huevos porque cuando yo salí, ella estaba obsesionada con entrar a la casa para conocer al uruguayo (Tato) y ella estaba conmigo”, detalló Renato con fuerte bronca.

En ese marco, Rossini también reveló situaciones que lo hicieron tomar distancia: “Nunca subió una foto conmigo para mi cumpleaños. Todo era oculto, oculto… yo ya estaba haciendo el luto de la relación”, disparó.

El punto de quiebre llegó cuando Rosina participó de un stream con el ex GH Tato Algorta. “Lo histeriquea mal y yo quedo como un pelotudo. Esa misma semana le terminé”, contó Renato, tajante.

Sin vueltas, cerró con una frase tajante: “Yo no me merezco eso. Yo no histeriqueo con ninguna mujer y ella sí lo hizo con alguien que me jodía”.