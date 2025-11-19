Esta semana, Pampita reveló que tiene perfiles falsos en Instagram para poder espiar cierto contenido sin que sepan que es ella.
En ese contexto, Rosina Beltrán protagonizó un tremendo acto fallido en Empezar el Día por Ciudad Magazine, y sus compañeros no se lo dejaron pasar.
Todo comenzó cuando Lucas Bertero mandó al frente a la panelista uruguaya al contar que tiene a muchas personas silenciadas, pero que igual les hurga el perfil. En un manotazo de ahogado, Rosina intentó justificarlo… y terminó perjudicándose aún más.
Más sobre este tema
ROSINA BELTRÁN ¿TIENE CHONGOS Y LOS ESPÍA EN REDES?
Yuyito González: -Ella, desde una cuenta, puede ver quién está likeando a su pareja.
Rosina Beltrán: -¿Vos te pensás que Pampita, con lo celosa que es, va a permitir que su pareja le ponga like a otras chicas...?
Yuyito: -Yo no decía que él likeara, porque sería muy evidente, pero sí que otras lo likearan a él.
Lucas Bertero: -Pero ya está acostumbrada. Imaginate con Vicuña, o cuando salió con Pico Mónaco: ahí todas las mujeres like.
Rosina: -Uy, ese sí que es hermoso.
Yuyito: -Las mujeres tenemos un radar para detectar cosas; para eso sí están las redes... pero es un laburo.
Facundo Ventura: -Es enfermizo.
Yuyito: -Sí, es enfermizo.
Rosina: -Es enfermizo, no hagan eso. Es enfermizo entrar a la cuenta de tu pareja para ver a quién sigue... Es una locura ponerte a stalkear para ver quiénes siguen a tu pareja.
Lucas: -Lo dice la que tiene a 50 personas silenciadas para poder mirarlas.
Rosina: -Sí, pero yo nunca haría eso.
Lucas: -¿Y qué hacés?
Rosina: -Pero eso no tiene nada que ver con mis chongos.
Yuyito: -¿Mis chongos?
Rosina: -Ay, no, no. No tengo chongos. Nada que ver. No sé por qué dije eso. No tengo a nadie.
Yuyito: -Se abre el capítulo “Los chongos de Rosi”.
Rosina: -Lo peor es que no tengo a nadie.
Yuyito: -Los chongos imaginarios.
Lucas: -Los “Rosi chongos”, ponele.
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.