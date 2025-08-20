A cinco meses de blanquear públicamente que está en una relación amorosa con Renato Rossini, Rosina Beltrán dio detalles de cómo avanza a paso firme su historia de amor.

Los ex Gran Hermano hicieron público su vínculo íntimo cuando el joven peruano quedó eliminado, por segunda vez, del reality de Telefe.

Ese día, 3 de marzo, la uruguaya recibió a Renato en el estudio de Telefe con un apasionado beso.

ROSINA BELTRÁN REVELÓ CÓMO LE DICE EN LA INTIMIDAD A SU NOVIO

“Estamos encaminados. Estamos contentos. Nos acompañamos mucho”, dijo Rosina en el stream de DGO, cuando Tucu López le preguntó por su pareja.

Adentrándose en la privacidad de Rosina y Renato, el conductor disparó: “¿Cómo le decís en la intimidad?“.

“Es un montón eso”, le contestó la actual panelista de Empezar el Día. Y el Tucu acotó: “No te estoy preguntando cuando tienen sexo”.

Acto seguido, Beltrán respondió: “Yo le digo bebi... Con Renato no convivimos. Él ahora está en Perú, laburando en un programa. Por eso estamos a distancia”.

