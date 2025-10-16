Rosina Beltrán se hizo eco de la polémica de Rusherking y sorprendió al revelar su personal teoría sobre quién pudo filtrar los videos privados que el cantante había subido a “mejores amigos” en Instagram.

“Si son ´tus mejores amigos’ se supone que no lo van a filtrar. Ahora Rusherking subió un posteo furioso a sus redes”, comenzó diciendo la panelista de Empezar el día.

A continuación, la ex Gran Hermano disparó: “Yo sé quién fue. ¿Quieren que les diga mi teoría? Porque Rusher, cero gente de confianza, en este medio no hay amigos”.

“Para mí lo filtró una chica, furiosa. No sé quién. Imaginate que él tenía muchas chicas en ‘mejores amigos’ y una chica con la que él salía vio que sale con otras mujeres y lo quiso quemar”, expuso Rosina Beltrán en el programa que conduce Yuyito González en Ciudad Magazine, afirmando que la responsable de que se hicieran virales los videos de Rusherking en su casa, con mujeres y de fiesta, habría sido una chica despechada.

La reacción de Rusherking tras filtrar videos privados suyos en redes (Fotos: Instagram)

LA CONTUNDENTE REACCIÓN DE RUSHERKING TRAS LA FILTRACIÓN DE SUS POLÉMICOS VIDEOS PRIVADOS

Rusherking no dejó pasar la polémica: subió un video a Instagram para expresar su malestar después de que una persona de su entorno compartiera contenido privado que él había publicado en “mejores amigos”.

“Pensé que en ‘mejores amigos’ tenía a gente de confianza, se ve que no. Claramente. Ustedes tranquilos que ya me voy a enterar quién fue”, expresó el artista, visiblemente molesto.

Filtraron polémicos videos que Rusherking subió a “mejores amigos” en Instagram (Imágenes virales en redes sociales)

Filtraron polémicos videos que Rusherking subió a “mejores amigos” en Instagram (Imágenes virales en redes sociales)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.