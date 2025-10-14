En junio, Rusherking hizo oficial su separación de Ángela Torres, luego de casi dos años de amor.

Lejos de ser noticia por sus canciones, el cantente volvió a quedar en el centro de la polémica por unas imágenes que se filtraron desde su cuenta de Instagram.

El fin de semana, el cantante habría organizado una fiesta multitudinaria en su casa y compartido fragmentos del encuentro en la lista de “Mejores amigos” de la red social. Sin embargo, uno de los contactos habría difundido los videos, que rápidamente se viralizaron.

Los videos filtrados de Rusherking y los rumores de romance:

En la red social X (ex Twitter), la usuaria La Tía Sebi publicó un clip y escribió: “LAM... Rusherking subió esto a mejores amigos (en Instagram). ¿Está saliendo con la streamer Cam Nair?”.

En las imágenes se ve al cantante muy cerca de la influencer, en una fiesta privada.

Filtraron polémicos videos que Rusherking subió a “mejores amigos” en Instagram (Imágenes virales en redes sociales)

En la misma línea, Fefe Bongiorno también compartió una foto de Rusherking abrazado a dos chicas, y comentó con ironía: “Qué tranqui el finde de Rusherking”.

Además, mostró el mensaje de WhatsApp que le enviaron junto a la imagen: “Escándalo y polémica. Rusherking y otros famosos, descontrolados en un after en su casa. Todos locos”.

