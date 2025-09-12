Rosina Beltrán (28) sorprendió con su dura opinión sobre Lamine Yamal (18), la joven estrella del Barcelona y novio de Nicki Nicole (25).

La panelista de Empezar el Día y ex Gran Hermano 2023 contó que la semana que viene coincidirá con la cantante argentina en un evento en Brasil. Y Facundo Ventura le comentó: “Si pudieras hacerle una pregunta a Nicki, ¿qué le preguntarías?”

Sin dudar, Rosina expuso: “¿Es verdad que estás enamorada de Lamine Yamal? ¡Decime la verdad!”.

Acto seguido, la ex GH criticó al joven futbolista, y lo argumentó picante: “A mí lo que me pasa con este vínculo es que siento que ella se merece algo mucho mejor que Lamine Yamal”.

“Ella es una mujeraza y siento que él es muy pillo. Más que chico, es pillo. Entró hace poco al mundo de la fama, del poder, y está viviendo la vida loca”.

“Entonces, no sé si está para comprometerse con una Nicki Nicole”, sentenció Rosina, juzgando sin tibieza al crack del Barcelona.

QUIÉN ES LAMINE YAMAL, EL NUEVO NOVIO DE NICKI NICOLE

Lamine Yamal es un futbolista español que, a sus 18 años, ya es considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial. Juega como extremo derecho en el FC Barcelona y en la Selección de España, donde se ha destacado por su velocidad, gambeta y capacidad de desequilibrio.

En 2023 se convirtió en el futbolista más joven en debutar y marcar con la selección española, y también en el más joven en disputar una Eurocopa. Es comparado con Lionel Messi por su estilo y proyección.

En el plano personal, recientemente oficializó su noviazgo con Nicki Nicole, lo que lo puso aún más en el centro de la escena mediática por fuera del fútbol.

