Después de semanas de rumores, Nicki Nicole finalmente confirmó su relación con Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona. Primero lo hizo ante la prensa internacional, al asegurar que está “muy enamorada”.

Después, la cantante argentina y el futbolista español compartieron dos significativas fotos en sus redes y dejando atrás todo tipo de especulaciones.

La foto la subió Nicki a su Instagram.

La foto que subió Lamine Yamal a su Instagram.

TRUENO, TAMBIÉN ESTÁ EN PAREJA CON UNA ESPAÑOLA

Casualmente, el blanqueo sentimental de Nicki se dio la misma semana que su expareja Trueno confirmó que está felizmente enamorado de la modelo española Teresa Prettel.

Foto: Instagram

Foto: Instagram.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.