Después de semanas de rumores, Nicki Nicole finalmente confirmó su relación con Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona. Primero lo hizo ante la prensa internacional, al asegurar que está “muy enamorada”.
Después, la cantante argentina y el futbolista español compartieron dos significativas fotos en sus redes y dejando atrás todo tipo de especulaciones.
TRUENO, TAMBIÉN ESTÁ EN PAREJA CON UNA ESPAÑOLA
Casualmente, el blanqueo sentimental de Nicki se dio la misma semana que su expareja Trueno confirmó que está felizmente enamorado de la modelo española Teresa Prettel.
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.