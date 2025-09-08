Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona y de la Selección española, decidió ponerle fin a los rumores de crisis con Nicki Nicole con un gesto que sorprendió a todos. El futbolista despejó dudas minutos después de brillar en la goleada de su selección a Turquía por las Eliminatorias al Mundial 2026.

En los últimos días habían circulado versiones que apuntaban a una supuesta ruptura entre el delantero y la cantante rosarina. El hecho de que ambos habían dejado de compartir publicaciones juntos en Instagram encendió las especulaciones. Sin embargo, Yamal se encargó de desmentirlo.

Lamine Yamal y Nicki Nicole (Foto: captura de Instagram).

Todo ocurrió en el vestuario tras la victoria frente a Turquía. Su compañero Nico Williams lo grabó mientras miraba el celular con una sonrisa cómplice. “Hermano, ¿por qué sonríes al móvil?”, le preguntó entre risas, antes de enfocar el fondo de pantalla de Yamal, donde se veía una foto con una mujer.

Leé más:

Lamine Yamal habló de su vida privada tras el rumor de separación de Nicki Nicole: “Sólo escucho a...”

LAMINE YAMAL DESMIENTE LA RUPTURA Y CONFIRMA SU RELACIÓN CON NICKI NICOLE CON UN VIDEO VIRAL

Aunque la imagen no apareció con claridad, en las redes sociales no quedaron dudas: se trataba de Nicki Nicole. Para reforzar aún más el mensaje, Williams escribió en el video: “Mi chaval está enamorado”, una declaración contundente que dio por terminadas las versiones de distanciamiento.

Lamine Yamal y Nicki Nicole (Foto: capturas Instagram @nicolas_williams9)

Días antes, el jugador ya había mostrado su costado más romántico al preparar una velada especial para su novia: cena con velas, pétalos de flores, torta y globos con forma de corazón. Nicki replicó parte de la celebración en sus redes, acompañada por la frase: “Dicen que del caos nacen las estrellas, y que hay un arte en no encajar en el mundo y no temblar de soledad”.

Lejos de la crisis, Yamal le respondió con un breve, pero significativo mensaje: “Superestrella”. Un intercambio que dejó en claro que la pareja atraviesa un presente lleno de complicidad, ternura y gestos de amor.

Leé más:

La reacción de Nicki Nicole a los rumores de separación de Lamine Yamal tras 13 días de noviazgo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.