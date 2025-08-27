El triángulo sentimental que involucra a Nicki Nicole, Trueno y el joven futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, volvió a encender la polémica.

La cantante rosarina celebró su cumpleaños y, en medio de los festejos, una imagen junto al delantero español provocó un verdadero escándalo.

Según reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live, la foto no cayó nada bien en Trueno, quien habría reaccionado con bronca y dolor tras ver a su ex pareja posando sonriente junto al jugador de 17 años.

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su romance con una foto en Instagram. Crédito: Instagram

“Ellos se habían reconciliado hace poco y compartieron momentos muy lindos, pero ahora él siente que lo cambiaron por fama y millones”, explicó el periodista.

TRUENO, ENOJADO CON NICKI NICOLE

Etchegoyen sostuvo que el rapero evitó saludar a Nicki por su cumpleaños, algo que habría confirmado la tensión entre ambos.

“Trueno está en pleno duelo, angustiado. No está en pareja y sigue atravesando la pérdida de la relación. La bronca es más fuerte que cualquier intento de acercamiento”, detalló.

Trueno y Nicki Nicole

La situación generó aún más rumores debido a que, hace apenas semanas, el artista había mostrado su ilusión por recomponer la relación con la intérprete de “Dispara”. Sin embargo, el acercamiento habría quedado en el pasado tras la aparición pública de Nicki junto a Yamal. “No tiene perdón semejante maldad”, sostuvo Etchegoyen, describiendo la reacción del músico.