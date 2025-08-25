Este lunes, Lamine Yamal y Nicki Nicole oficializaron su relación a través de las redes sociales.

El futbolista del Barcelona compartió en sus historias de Instagram una foto junto a la cantante argentina en el marco del cumpleaños número 25 de Nicki, disipando cualquier duda sobre los rumores que venían circulando desde hace semanas.

La publicación de Lamine Yamal en Instagram mostró a la pareja en una escena romántica, con una torta blanca decorada con detalles en rosa sobre la mesa, pétalos de rosas alrededor y globos en forma de corazón.

Además, un ramo de flores completó la atmósfera íntima que selló la confirmación del romance.

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su romance con una foto en Instagram. Crédito: Instagram

LOS LOOKS DE NICKI NICOLE Y LAMINE YAMAL

Para la ocasión, Nicki Nicole lució un conjunto negro transparente que deslumbró a sus seguidores, mientras que Lamine Yamal eligió una camisa y un pantalón negro, logrando un look coordinado.

Un gesto terminó de confirmar lo que todos sospechaban: la mano del futbolista, de apenas 18 años, apoyada en la cintura de la trapera rosarina, gesto que no pasó desapercibido.