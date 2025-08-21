Nicki Nicole y Lamine Yamal quedaron en el centro de la escena luego de que trascendieran imágenes de ambos en un lujoso hotel de Mónaco, lo que disparó los rumores de romance. Las fotos, que en un principio parecían parte de unas simples vacaciones, tomaron otra dimensión cuando el periodista español Javi Hoyos Martínez reveló detalles que confirmarían la relación.

“Fue el propio futbolista quien dejó ver esta escapada romántica, porque compartió una imagen en la que aparecen varios indicios”, explicó Hoyos Martínez. Entre ellos, destacó el nombre del alojamiento: The Maybourne Riviera, un exclusivo hotel ubicado en un acantilado con vistas privilegiadas al Mediterráneo.

Nicki Nicole. (Foto: @nicki.nicole)

UN ROMANCE QUE VA DEJANDO PISTAS

Las pistas no terminan allí. Según el periodista, en los posteos de Nicki Nicole también aparece un cuadro y el cabecero marrón de la habitación, idénticos a los del hotel donde se alojó Lamine Yamal, lo que reforzó la teoría de que comparten la estadía.

El primer acercamiento público entre la cantante argentina y el delantero del Barcelona se produjo en el cumpleaños de Yamal, cuando celebró sus 18 años rodeado de celebridades, entre ellas Nicki. Poco después, la rosarina fue vista en el Camp Nou, en un partido donde el jugador brilló con dos goles frente al Como.

Desde entonces, las imágenes de ambos juntos, sumadas a la complicidad en sus apariciones públicas, alimentan con fuerza las versiones de un romance que ya no parece simple rumor.