Luego de los fuertes rumores de romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, la joya del Barcelona, en Mediodía Noticias dieron a conocer las pruebas que confirmarían el noviazgo.
Todo comenzó cuando la artista fue vista en la cancha vistiendo la camiseta del Barça. Pero no era cualquier camiseta: en la espalda llevaba impreso el nombre del jugador, un detalle que no pasó inadvertido.
A eso se sumó un dato explosivo: en imágenes captadas en el estadio, Lamine fue visto caminando con su celular, y su fondo de pantalla era una foto de Nicki Nicole. “Caso cerrado”, bromearon en el noticiero de eltrece.
Como si fuera poco, la pareja se fue junta del estadio, lo que encendió aún más las versiones. Con camiseta personalizada, foto íntima en el teléfono y salida juntos, las señales parecen claras: el vínculo entre Nicki Nicole y Lamine Yamal estaría más que encaminado.
DE CUÁNTO ES EL PATRIMONIO DE NICKI NICOLE, UNA DE LAS ARTISTAS MEJORES PAGAS DEL PAÍS
Nicki Nicole, que debutó como cantante a sus 18 años, actualmente es una de las artistas más reconocidas a nivel nacional e internacional en el campo del género urbano.
Su renombre y talento la llevaron a convertirse en una de las cantantes jóvenes mejores pagas del país, gracias a sus reproducciones en plataformas, espectaculares shows y colaboraciones con marcas.
Se filtró que recibiría USD 904.390 anuales por sus reproducciones en plataformas, desde Spotify hasta YouTube, y que por cada show cobraría más de USD 100.000, monto que puede elevarse si se trata de una contratación internacional. El patrimonio neto de la cantante superaría los USD 2 millones, aunque se trata tan solo de una estimación.