En medio de su gira internacional, Trueno fue visto en Europa junto a Nicki Nicole, lo que desató una ola de rumores sobre una posible reconciliación entre los artistas, quienes se separaron hace dos años.

La información fue revelada por el periodista español Roberto Antolín en una entrevista para “Mitre Live”, el ciclo digital que conduce Juan Etchegoyen en las redes de Radio Mitre. “Yo no sabía ni quién era Trueno, pero los argentinos me persiguen por el mundo. Se llenó Valladolid de camisetas de Boca y Argentina, y empecé a investigar”, comentó Antolín, sorprendido por la presencia del público latino.

Según detalló el comunicador, “Trueno está aquí y no está solo, vino con Nicki Nicole”, le aseguraron varias personas del entorno. “Yo tampoco sabía bien quién era ella, pero me explicaron que la noticia era importante porque ellos se habían separado en 2023 y no se los veía juntos desde entonces”, agregó.

Nicki Nicole se sumará a Envidiosa. Foto: IG | nicki.nicole

UNA GIRA Y POSIBLE REENCUENTRO

Aunque no hay confirmación oficial, la presencia de la cantante en el mismo lugar donde el rapero está brindando shows llamó la atención. “Ella vino como acompañante, no para cantar. Quizás nunca se separaron como se creía”, deslizó el periodista.

Además, Antolín reveló un dato sensible: “Me dijeron que en su momento hubo una infidelidad de parte de ella, eso me lo aseguraron personas cercanas”. A pesar de las versiones, aún no hay declaraciones públicas de los protagonistas.