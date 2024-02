La misma semana que Nicki Nicole se separó de Peso Pluma porque descubrió que el cantante mexicano le fue infiel, Trueno dio un show en Chile y generó polémica con sus palabras, antes de cantar Mamichula, canción que comparte con su exnovia rosarina.

“Yo creo que este mundo se divide entre los traidores y los fieles, así que les agradezco a todas las personas que son fieles por estar ahí desde siempre con nosotros y con nuestra cultura”, dijo el trapero sobre el escenario.

Sus palabras recortadas en “el mundo se divide entre los traidores y los fieles” fueron sacadas de contexto y se volvieron virales en las redes sociales al ser adjudicadas a la ruptura de Nicki Nicole y Peso Pluma, y Trueno salió a aclarar los tantos con contundencia desde su canal de difusión.

Vale destacar que Trueno ya hizo alusión a la gente que lo estafó en sus anteriores presentaciones, como fue en Vorterix, y usó las mismas palabras.

“Cuando hablo de la traición y de la fidelidad hablo de los cabezas de corcho que me robaron las canciones y de toda la gente que ya no forma parte de mi vida”.



TRUENO EXPLICÓ A QUÉ SE REFIRIÓ EN CHILE CUANDO HABLÓ DE “LOS TRAIDORES Y LOS FIELES”

“Esto se lo aclaro a ustedes que son la gente que se lo merece, que son la gente que siempre estuvo ahí y se merece una explicación de lo que sea”.

“Ustedes ya saben que en los festivales nosotros tenemos poquito tiempo para tocar, tenemos una hora o a veces menos tiempo, y yo el único momento que tengo para decir unas mínimas palabras es antes de Mamichula, que es lo que pasó en Chile”.

“Yo no estaba enterado de todo lo que había pasado, de todos los quilombos. La verdad es que no tengo interés ni importancia en eso. Pero hoy me levanté y vi que era tendencia, y un par de cosas, hay gente de México que está enojada”.

“Toda la gente que hoy en día no forma parte de mi vida por algo es. Y quédense tranquilos que, si yo tiro, tiro con nombre y apellido. No se olviden”.

“Sepan siempre que cuando hablo de la traición y hablo de la fidelidad hablo de la gente que está ahí y de la que no está. Hablo de los cabezas de corcho que me robaron las canciones y de toda la gente que ya no forma parte de mi vida”.

“Toda la gente que hoy en día no forma parte de mi vida por algo es. Y quédense tranquilos que, si yo tiro, tiro con nombre y apellido. No se olviden”.