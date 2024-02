El 13 de febrero, las comprometedoras imágenes de Peso Pluma con una mujer en Las Vegas recorrieron el mundo y le pusieron punto final a su noviazgo con Nicki Nicole.

Ese mismo día se hizo viral en las redes sociales un video de la cantante saludando a una fan, quien la descolocó con una tremenda advertencia sobre el cantante mexicano ¡que terminó siendo real!

“Dijo mi mamá...”, le dijo una seguidora a Nicki. “¿Qué dijo?”, le preguntó la cantante rosarina, con amabilidad y buena onda.

Y la fan se despachó sin filtros: “Que Peso no es para vos. ¡Hacele caso a una vieja loca!”. Sorprendida, la artista reaccionó con una carcajada.

Hasta el momento video alcanzó los 2.800.000 millones de reproducciones y cientos de comentarios, entre ellos el de Andrea Rincón, quien tuiteó “quiero conocer a la mamá”.

EL COMUNICADO CON EL QUE NICKI NICOLE ANUNCIÓ SU SEPARACIÓN DE PESO PLUMA

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida”.

“Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió Nicki en una historia que subió a su red social, un día antes de San Valentín mientras el video de Peso Pluma con otra mujer era viral en las redes y en los medios de comunicación.