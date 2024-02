Un video del cantante de género urbano Peso Pluma dio vueltas por Twitter en las últimas horas. En las imágenes, se lo ve al artista del brazo de una morocha que no es su novia, Nicki Nicole.

Ante las repercusiones del video, la intérprete de Wapo traketero, entre otros hits, decidió hacer un contundente descargo en sus stories de Instagram, confirmando lo ocurrido.

EL FUERTE DESCARGO DE NICKI NICOLE TRAS EL VIDEO VIRAL DE LA INFIDELIDAD DE PESO PLUMA

Nicki Nicole utilizó su cuenta de Instagram para manifestarse sobre las imágenes difundidas de Peso Pluma con una mujer, y no dejó lugar a dudas:

“El respeto es parte necesaria del amor.

Lo que se ama, se respeta.

Lo que se respeta, se cuida.

Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto...

Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

Por: Estefania Lisi

“Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”

A este texto reflexivo, agregó: “Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.