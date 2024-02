Nicki Nicole y Peso Pluma fueron dos de las estrellas del momento que asistieron a los Premios Grammy 2024. La pareja, además de haberse mostrado cómplice durante la premiación, impactó gracias a su estilo. Especialmente él, que lució un look que dejó boquiabiertos a los presentes.

En este contexto, se viralizó una foto de él junto a ella en la mesa durante la ceremonia, sonriendo a más no poder. “¿Qué se puso en los dientes?”, se preguntó Estefi Berardi a través de sus stories de Instagram, totalmente desconcertada al ver pequeños elementos en la dentadura del cantante, que en algún momento también los lució L-Gante.

Acto seguido, explicó a qué se debe y dio su tremendo veredicto. “Se llaman grills, son como dientes diferentes de diamantes, oro y todo eso”, le explicaron, refiriéndose al accesorio que decora los dientes de los traperos. “Ahí me están contando, supuestamente es moda, pero a mí me parece un horror”, sentenció la panelista. ¿Da o no da?

NICKI NICOLE Y PESO PLUMA CONFIRMARON SU NOVIAZGO EN LOS PREMIOS BILLBOARD

Nicki Nicole y Peso Pluma confirmaron su noviazgo sobre el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina 2023.

Interpretaron juntos la canción Por las noches y las imágenes de su performance se hicieron virales, no solo por su gran actuación, sino por las muestras de amor que intercambiaron en escena.

El artista le dio un beso a la cantante argentina. Enamorados, se bajaron del escenario caminando de la manito.

Inseparables, la parejita se fue del mega evento sonrientes y tomados de la mano.