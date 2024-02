A menos de un año de apostar al amor de Peso Pluma, Nicki Nicole anunció su separación en redes sociales tras las imágenes virales del cantante mexicano con otra mujer en Las Vegas.

Antes de emitir el doloroso comunicado, la primera reacción de la joven cantante rosarina fue archivar o eliminar los posteos junto a Peso Pluma de Instagram.

Nicki únicamente dejó dos publicaciones con su ahora ex novio, vinculadas a la canción que hicieron juntos y a un show compartido en México. Los posteos de amor “desaparecieron” de su red.

EL COMUNICADO CON EL QUE NICKI NICOLE ANUNCIÓ SU SEPARACIÓN DE PESO PLUMA

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió Nicki en una historia que subió a su red social, un día antes de San Valentín mientras el video de Peso Pluma era viral en las redes y en los medios de comunicación.

QUÉ HIZO PESO PLUMA TRAS LA INFIDELIDAD Y SEPARACIÓN DE NICKI NICOLE

Hasta el momento, Peso Pluma no se expresó públicamente sobre la separación de Nicki Nicole tras haberle sido infiel en Las Vegas.

Actualmente, el cantante mexicano conserva en su Instagram los posteos de amor dedicación a la artista argentina y la sigue en la red social.