A menos de un año de apostar al amor, Nicki Nicole y Peso Pluma terminaron la pareja escandalosamente. La cantante argentina fue quien le puso punto final al noviazgo tras ver el video viral del mexicano siéndole infiel en Las Vegas.

En ese sensible marco, Pitty, la numeróloga fue a la última foto que Nicki subió a su Instagram y, luego de analizar los números de ambos cantantes, lanzó un fuerte vaticinio.

“Él va a sufrir mucho. Tiene un año 11/2 para aprender, para entender, para crecer, para evolucionar”, escribió Pitty sobre el cantante mexicano.

Luego hizo referencia a la artista rosarina: “Tu renacer es parte del proceso también y tu abril tan sanador como la vida misma @nicki.nicole”.

EL COMUNICADO CON EL QUE NICKI NICOLE ANUNCIÓ SU SEPARACIÓN DE PESO PLUMA

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió Nicki en una historia que subió a su red social, un día antes de San Valentín mientras el video de Peso Pluma era viral en las redes y en los medios de comunicación.