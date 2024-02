A tan solo 24 horas de que se hiciera viral la infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole en Las Vegas, el cantante mexicano no se expresó públicamente sobre la ruptura, como sí lo hizo la artista argentina.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió Nicki en una historia que subió a su red social, un día antes de San Valentín y luego de ver al mexicano con otra mujer.

QUÉ HIZO PESO PLUMA TRAS LA EXPLOSIVA SEPARACIÓN DE NICKI NICOLE

Peso Pluma se llamó a silencio en el plano mediático, pero se diferenció del accionar de Nicki Nicole en Instagram, quien tras enterarse de la infidelidad del cantante mexicano lo eliminó de su red social y quitó los posteos románticos que le había dedicado.

Este 14 de febrero, fecha en la que se celebra San Valentín, Peso Pluma tiene 39 posteos en Instagram, 3 de ellos son con Nicki, disfrutando de su amor. El más reciente es del 5 de febrero, de su paso por los Grammys. El mexicano cosechó su primer galardón y asistió a la importante ceremonia con Nicki.

Hasta el momento, Peso Pluma sigue a quien era su novia en Instagram.