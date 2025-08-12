Nicki Nicole y Lamine Yamal están en el ojo de la tormenta mediática luego de que Juan Etchegoyen confirmara en Mitre Live un romance entre ellos y revelara una supuesta traición de la cantante a Trueno.

“Quiero abrir el programa de hoy con una información que hará que todos empiecen a hablar ya no del romance de Nicki Nicole y Lamine Yamal sino de una traición que es escandalosa”, dijo el periodista en vivo.

Etchegoyen recordó que hace dos meses había contado que Nicki Nicole y Trueno estaban reconciliados: “De hecho, ellos subieron fotos desde los mismos lugares. Nicki se fue con Lamine, Nicki traicionó a Trueno”. Según él, la misma fuente que le confirmó la reconciliación ahora le aseguró: “El cantante está destruido porque ellos se reconciliaron y ella lo traicionó”.

Nicki Nicole y Trueno, ¿reconciliados? | Créditos: Instagram @nicki.nicole y @trueno

NICKI NICOLE CON LAMINE YAMAL

Sobre el vínculo con el joven futbolista del FC Barcelona, el conductor explicó: “Nicki Nicole conoció al futbolista y rápidamente establecieron un vínculo que primero fue de amistad, pero ahora es de amantes y casi novios, les diría. Lo que me dicen a mí es que Nicki se había reconciliado con Trueno y ella cometió un engaño con el jugador estrella del club español”.

Además, Etchegoyen remarcó que en esta historia “hay dos noticias”: “Una es que me confirman el romance de Lamine y Nicki, y la otra es la terrible traición de la cantante a Trueno, que está muy angustiado con lo ocurrido más allá de que esto no lo confesara, es más, hasta seguramente se muestre bien en sus redes sociales”.

El detalle final lo dio con un dato de redes sociales: “Nicki y Trueno ya no se siguen en Instagram”, lo que para muchos confirma que la relación terminó definitivamente.